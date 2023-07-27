موسكو: لن نتجاهل انقلاب النيجر خلال القمة الروسية الإفريقية
(وكالات)
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يتم بنشاط خلال فعاليات القمة الروسية – الإفريقية الجارية في بطرسبورغ، بحث ومناقشة الوضع في النيجر حيث وقع انقلاب عسكري هناك.
وأضاف بيسكوف في حديث مع الصحفيين: "طبعا على الأغلب تجري مناقشة هذا الموضوع خلال فعاليات القمة الجارية اليوم وغدا. حتما لا يمكن تجاهل مثل هذا الحدث الذي شهدته القارة الإفريقية".
في وقت سابق، أعلنت مصادر في إدارة رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس محمد بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه بداخله. وتم إعلان منع التجول في كل أنحاء البلاد.
وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم وأنه جاهز لمهاجمتهم.
ويشار إلى أنه تم انتخاب بازوم كرئيس للنيجر في عام 2021، حيث يعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.
وتعقد القمة الروسية – الإفريقية الثانية وكذلك فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا"، في يومي 27 و28 يوليو في بطرسبورغ.
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وسائد داعمة للظهرة والرقبة أثناء القيادة.. بأسعار تبدأ من 95تفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: