غناء ورقص قطعان المستوطنين عقب اقتحام المسجد الأقصى (فيديو)

(وكالات)

نفذ أعداد من المستوطنين رقصات وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى، عقب اقتحامه اليوم في ذكرى ما يسميه اليهود "ذكرى خراب الهيكل"، ومنذ ساعات الفجر، اقتحم آلاف المستوطنين ساحة البراق، ونفذوا جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، فيما احتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة قبيل اقتحام الأقصى، وذلك تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى.

غناء ورقص في رحاب الأقصى.. المستوطنون يواصلون اقتحامهم للأقصى في ذكرى "خراب الهيكل" pic.twitter.com/P1JN8Qis5m — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 27, 2023

وفي ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم الخميس، أدت مجموعات من المستوطنين طقوسا تلمودية في البلدة القديمة، وعند إحدى بوابات المسجد الأقصى.

كما أن عشرات المستوطنين من جماعة ما تسمى "العودة إلى جبل الهيكل" باتوا ليلتهم عند مدخل باب المغاربة لتنفيذ الاقتحامات الجماعية للأقصى.

وعمدت شرطة الاحتلال إلى نشر عناصر الوحدات الخاصة في باحات الأقصى لتوفير الحراسة للمقتحمين، وكذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

واقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، شوارع وأحياء وأزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة في مسيرة استفزازية، حيث أدوا رقصات "تلمودية" وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب، عشية ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وشارك في الاقتحام ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.