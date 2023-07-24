بينهم أطفال.. إصابة 6 مسافرين في مطار عدن بعد تعرضه لأضرار بسبب عاصفة
عدن - (أ ف ب)
تسبّبت عاصفة رعدية في عدن جنوب اليمن الاثنين بإصابة ستة مسافرين في مطار المدينة بجروح، بعد انهيار واجهات زجاجية في المطار وتهدّم جزء من سوره وتضرّر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.
وقال مسؤول في المطار لوكالة فرانس برس مفضّلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول التحدث للإعلام إن "الواجهات الزجاجية لمطار عدن سقطت بالاضافة الى اضرار كبيرة لحقت بالمبنى نتيجة العاصفة".
وأضاف أنّ العاصفة "تسبّبت في 6 إصابات بينهم 4 أطفال"، مشيرا إلى "توقف رحلتين كان من المقرر أن تتوجّها إلى جدة والقاهرة".
من جهته، أفاد وزير النقل اليمني عبد السلام حُميد أن حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي "مستمرة وتعمل بصورة طبيعية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" على موقعها الالكتروني.
وذكرت الوكالة أن الأضرار طالت "سقوف الصالات وزجاجات واجهات المطار، وإحدى عربات الإطفاء، وتهدم جزء من سور المطار، إضافة الى تضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية".
وشهدت عدن فجر الاثنين عاصفة مصحوبة برياح شديدة وأمطار تسببت في تضرر عدد من المنازل خصوصا المتداعية وسقوط لوحات اعلانية في الشوارع. وغالبا ما تضرب اليمن أعاصير وفيضانات متسببة بوفيات.
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