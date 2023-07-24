الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديلات القضائية بالقراءة الثالثة
وكالات
أٌقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين قانون التعديلات القضائية بالقراءة الثالثة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
ووافق الكنيست بأغلبية 64 صوتًا على قانون المعقولية في مشروع التعديلات القضائية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت غادر الكنيست بعد فشله بإقناع وزير العدل ياريف ليفين بتقديم تنازلات بشأن قانون التعديلات القضائية.
وكان البرلمان أقر في قراءة أولى في 11 يوليو بندا يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
وكانت المحكمة العليا أبطلت في 18 يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة على خلفية إدانته سابقا بتهمة التهرب الضريبي، وبالتالي لم يكن من "المعقول" أن يشغل حقيبة وزارية رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في ديسمبر على تعديل بدا واضحا أنه مصمّم ليتمكن درعي من المشاركة في الحكومة.
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