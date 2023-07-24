اشتباك بين أعضاء الكنيست للخلاف حول التعديلات القضائية (فيديو)
كتبت - سلمى سمير:
نشبت مواجهات بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، العضو في حزب يش عتيد، وألموج كوهين، من حزب عوتسما يهوديت، داخل رواق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على خلفية جلسة التعديلات القضائية التي تنعقد اليوم، حيث صرخ ليفي، في خصمه قائلاً "عار عليكم".
وترددت اليوم عبارة "حكومة العار" مع عزم الحكومة على المضي قدما في التعديلات وسط معارضات واسعة وتجمع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الكنيست ليطالبوا الحكومة بالتراجع عن ما أسموه تقليص صلاحيات القضاء
ومن المفترض أن يتم البت في التعديلات القضائية اليوم، بعد خلاف طويل على مدى أشهر بين كافة الأحزاب السياسية الإسرائيلية، حتى داخل حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، حيث ساد الانقسام حتى داخل حزبه.
وخلال انعقاد الجلسة غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب شاس السابق، أرييه درعي، للتشاور على التحفظات على القانون لإلغاء إحدى بنود الخلاف، كما شوهد وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سيمشا روثمان يتحدثان على هامش الجلسة المكتملة.
עימות בין מיקי לוי לאלמוג כהן, אחרי שח״כ לוי אמר במליאה לשר החינוך קיש לצאת החוצה לטייסים שמפגינים ושאל אותו ״מה יש לך״. ביציאה מהמליאה ח״כ כהן אמר משהו ללוי שהצית את האירוע. בינתיים גרסא סותרת מהצד של כהן שאומר שהלוי הוא זה שהחל לצעוק עליו pic.twitter.com/YrDtIB9s7P— סיון חילאי (@HilaieSivan) July 24, 2023
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: