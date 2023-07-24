اشتباك بين أعضاء الكنيست للخلاف حول التعديلات القضائية (فيديو)

كتبت - سلمى سمير:

نشبت مواجهات بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، العضو في حزب يش عتيد، وألموج كوهين، من حزب عوتسما يهوديت، داخل رواق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على خلفية جلسة التعديلات القضائية التي تنعقد اليوم، حيث صرخ ليفي، في خصمه قائلاً "عار عليكم".

وترددت اليوم عبارة "حكومة العار" مع عزم الحكومة على المضي قدما في التعديلات وسط معارضات واسعة وتجمع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الكنيست ليطالبوا الحكومة بالتراجع عن ما أسموه تقليص صلاحيات القضاء

ومن المفترض أن يتم البت في التعديلات القضائية اليوم، بعد خلاف طويل على مدى أشهر بين كافة الأحزاب السياسية الإسرائيلية، حتى داخل حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، حيث ساد الانقسام حتى داخل حزبه.

وخلال انعقاد الجلسة غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب شاس السابق، أرييه درعي، للتشاور على التحفظات على القانون لإلغاء إحدى بنود الخلاف، كما شوهد وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سيمشا روثمان يتحدثان على هامش الجلسة المكتملة.