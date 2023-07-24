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BBC

انفجار في مدينة حيفا قرب شركة "رافائيل" للأنظمة الدفاعية

02:08 م الإثنين 24 يوليه 2023

انفجار في مدينة حيفا أرشيفية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بحدوث انفجار في مدينة حيفا قرب شركة "رافائيل" للأنظمة الدفاعية.

وذكرت وسائل إعلام، أن الانفجار في حيفا هو تجربة في مصانع "رافائيل" العسكرية الإسرائيلية

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انفجار في مدينة حيفا شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية تجربة في مصانع رافائيل

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