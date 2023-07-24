انفجار في مدينة حيفا قرب شركة "رافائيل" للأنظمة الدفاعية
وكالات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بحدوث انفجار في مدينة حيفا قرب شركة "رافائيل" للأنظمة الدفاعية.
وذكرت وسائل إعلام، أن الانفجار في حيفا هو تجربة في مصانع "رافائيل" العسكرية الإسرائيلية
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