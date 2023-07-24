قبل ساعة الحسم.. الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق التظاهرات الرافضة للتعديل القضائي في القدس (فيديو)

(وكالات)

انتظم عشرات المتظاهرين الرافضين للإصلاح القضائي صباح اليوم الإثنين أمام منزل عضو الكنيست ووزير الاقتصاد، نير بركات، للحيلولة دون وصوله الى الكنيست للمشاركة في التصويت على إلغاء بند المعقولية وتم اعتقال 3 منهم لإغلاقهم الطريق المؤدي إلى منزل وزير الاقتصاد.

في المقابل، أطلقت الشرطة خراطيم المياه العادمة لتفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه ضد التشريعات القضائية الذين أغلقوا بأجسادهم شارعا بالقرب من الكنيست في القدس، صباح اليوم، فيما يبحث النواب الإسرائيليون مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل قبل التصويت النهائي.

وألقت الشرطة القبض على قائد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي موشيه ردمان، بالقرب من الكنيست.

وفي حديث لأحد قادة الاحتجاج ضد التشريع الحكومي روي نيومان، مع "واينت لايف" قال إنه "محبط للغاية من قادة المعارضة - ليس لديهم تفويض للتنازل عن مستقبلنا، والتسبب في تأخير بضعة أشهر في قوانين الديكتاتورية".

وبحسب قوله "من الأفضل للحكومة أن تمرر القوانين كما هي بحيث تبطلها المحكمة العليا لاحقا على أن يتم عقد تسوية فاسدة تضر بحراس الديمقراطية (في إشارة إلى محكمة العدل العليا).

ההפגנה מול הכנסת: מוביל המחאה נגד הרפורמה וההייטקיסט משה רדמן - נעצר @NOFARMOS pic.twitter.com/zZlvhsgGFU — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

وأعلن منتدى الأعمال الذي يضم رؤساء أكبر 150 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء جلسة ليلية، عن إضراب اليوم الاثنين.في إطار الخطوات الاحتجاجية على نية الحكومة "إلغاء بند المعقولية"،

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الليلة إسرائيل مجددا إلى تجميد الإصلاح القضائي قبل ساعات من الموعد النهائي على إقرارها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، بوصفها "تفرق ولا تجمع الشعب الإسرائيلي"، وفق تعبيره.