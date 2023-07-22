رئيس وزراء اليونان يشكر تركيا على المساعدة فى جهود إخماد الحرائق

أثينا/روما - (د ب أ):

خرجت حرائق الغابات في جزيرة رودس اليونانية عن نطاق السيطرة اليوم السبت، مما دفع السلطات إلى نقل مئات السياح بعيدا إلى مناطق آمنة، حسبما ذكرت السلطات.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليونانية عن الحريق المستعر بالقرب من قرية ليرما اليوم السبت: "إنه أصعب حريق يتعين علينا مكافحته".

وتم إخلاء قريتين وعدة فنادق لأن الدخان من ليرما كان قويا للغاية، حسبما ذكرت الإذاعة الرسمية. وتردد أنه تم نقل السياح إلى بر الأمان بواسطة حافلات وقوارب خفر السواحل.

وشكر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم السبت تركيا على إرسال طائرتي إطفاء تركيتين وطائرة مروحية للمساعدة في إخماد حرائق الغابات في اليونان.

وكتب على تويتر: "شكرا لك تركيا".

وقال الدفاع المدني اليوناني إنه إلى جانب تركيا ، تدعم فرنسا وإيطاليا وقبرص وإسرائيل والأردن أيضا الجهود بطائرات مكافحة الحرائق والمروحيات.