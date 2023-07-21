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BBC

تايوان تعلن غرق سفينة حاويات كبيرة

04:08 م الجمعة 21 يوليه 2023

غرق سفينة حاويات كبيرة في تايوان أرشيفية

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وكالات

غرقت سفينة حاويات كبيرة خارج ميناء كاوشيونج، تايوان، اليوم، الجمعة بعد أن تسربت إليها المياه خلال اليوم الماضي.

وذكرت صحيفة تايوان نيوز، أن السفينة الحاويات التي ترفع علم بالاو بدأت تميل بشكل سيء على جانب الميناء أمس الخميس وعلى الرغم من أن شركة موانئ تايوان الدولية، التي تدير ميناء كاوشيونج، حاولت إنقاذ السفينة إلا أنها غرقت.

وأضافت الصحيفة، إلى أن عددا كبيرا من الحاويات سقط في البحر مشيرة إلى إن الحمولة الإجمالية للسفينة تبلغ 16.145 طنًا.

وطلبت شركة الموانئ التايوانية من مالك السفينة تقديم خطة إنقاذ الحطام وإعادة تعويم السفينة واستخراج المياه الزيتية للسفينة الغارقة وفقًا لقانون الموانئ التجارية. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الشركة سفن لمراقبة المنطقة المحيطة بالسفينة الغارقة.

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