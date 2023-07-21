إصابة شخصين في أحدث هجوم روسي بأوديسا

كييف- (د ب أ)

قالت السلطات في أوكرانيا إن شخصين، على الأقل، أصيبا في هجمات صاروخية روسية جديدة على مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية، على البحر الأسود.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه كبير عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، "أطلق الروس وقت الفجر صواريخ كاليبر من طراد صاروخي أرسلوه ليلا للقيام بدوريات في البحر الأسود".

وهذا هو الهجوم الرابع هذا الأسبوع على المدينة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة.

وأضاف كبير أن الهجمات كانت موجهة مجددا لمنشآت تخزين الحبوب. وكانت أوديسا أحد الموانئ التي كانت تشحن أوكرانيا منها الحبوب بموجب اتفاقية الحبوب الدولية التي انسحبت روسيا منها الأسبوع الجاري.

وتابع كيبر بالقول إن القصف دمر مئة طن من البازلاء وعشرين طنا من الشعير، كما أصيب شخصان بجروح قطعية نتيجة الانفجار.

وقالت القيادة الجنوبية بالجيش الأوكراني إن هجومين وقعا على أوديسا، في البداية، بصاروخين.

وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية ناتاليا هومينيوك عبر شاشة التلفزيون إنه عندما بدأت أعمال مكافحة الحرائق والإنقاذ، أطلقت روسيا صاروخا آخر.

ولحسن الحظ، تمكن عمال الإنقاذ من الوصول إلى موقع آمن في الوقت المناسب.

ومن ناحية أخرى، أكدت بكين أن قنصليتها تضررت في موجة الهجمات الأخيرة على أوديسا.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن انفجارا بالقرب من البعثة الدبلوماسية ألحق أضرارا بأجزاء من طلاء الجدران وألواح النوافذ. ومن حينها غادر موظفو القنصلية المبنى ولم يصب أحد.