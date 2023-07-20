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العراق يدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن

10:05 م الخميس 20 يوليه 2023

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

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بغداد - (د ب أ):
دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، ممثلية العراق الدائمة في جدة بتجديد طلب العراق بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم.
وقال أحمد الصحاف المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقيَّة في بيان صحفي إن "وزير الخارجية وجه بإرسال مذكرة إلى جامعة الدول العربية حول تطورات حادثة الإساءة للقرآن الكريم وإن إجراءات الحكومة العراقية بشأن حادثة حرق القرآن الكريم تأتي في إطار إحترام الديانات السماوية وإجراءات الوزارة جاءت عاجلة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا" .
وذكر أن الدبلوماسيَّة العراقية بدأت بمسار متصاعد لإجراءاتها منذ الحادثة الأولى للإساءة للقرآن الكريم والتزمنا مساراً ثنائياً ومتعدد الأطراف للتعبير عن حرصنا على الدفاع عن المقدسات بشكل إجرائي" .
وشهد العراق اليوم حركة احتجاجات غاضبة على خلفية سماح السلطات السويدية بتجديد رخصة حرق نسخة من القرآن الكريم في مملكة السويد من قبل مواطن من أصول عراقية.

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فؤاد حسين الخارجية العراقية منظمة التعاون الإسلامي

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