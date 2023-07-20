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BBC

جوتيريش يندد بالهجمات الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني

09:51 م الخميس 20 يوليو 2023

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (د ب أ):

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، "بأقوى العبارات"، بالهجمات الروسية المتكررة على ميناء أوديسا ومدن أوكرانية أخرى على البحر الأسود.

وقال جوتيريش للمنظمة الدولية، إن الهجمات "تتعارض" والتزامات روسيا التي قطعتها للأمم المتحدة في مذكرة تفاهم.

وقالت أوكرانيا، إن الهجمات أتلفت 60 ألف طن من الحبوب المخزنة على ساحل البحر الأسود.

كما انتقدت الأمم المتحدة تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، قائلة إنه كان له بالفعل تأثير سلبي على الأسعار العالمية للقمح والذرة.

وتنص الوثيقة التي وقعت عليها روسيا على أن "الاتحاد الروسي سيسهل بدون عوائق تصدير الأغذية وزيت عباد الشمس والأسمدة من الموانئ التي تسيطر عليها أوكرانيا على البحر الأسود".

وقال إن هذا يؤلم الجميع، "لكنه يؤلم بشكل خاص الشعوب الأكثر ضعفا في جنوب الكرة الأرضية".

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي الانتهاء المؤقت لاتفاق الحبوب، في جلسة خاصة غدا الجمعة الساعة 10 صباحا (1400 بتوقيت جرينتش).

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أنطونيو جوتيريش ميناء أوديسا أوكرانيا روسيا

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