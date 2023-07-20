الجزائر تعلق على اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

الجزائر - (د ب ا):

اعتبرت الجزائر اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية خرقا للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في موقعها على فيسبوك اليوم الخميس.

وقال البيان "اعتبرت الجزائر، الإعلان الصادر من السلطات المغربية عن اعتراف الاحتلال الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية، هو خرق لقوانين دولية".

وأضاف أن "الجزائر أخذت علما بإعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية ويعتبر هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجلا أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي".

وتابع البيان "أن هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين وتواطؤهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملا غير مبتور".

وذكر البيان "هذه الخطوة التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا القرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

كان الديوان الملكي المغربي قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، حسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.