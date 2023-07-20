للمرة الثانية.. محاولة لحرق المصحف في ستوكهولم

ستوكهولم- (د ب أ)

تعرضت نسخة من القرآن الكريم لأضرار، في عمل مناهض للإسلام بالعاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الخميس، وهي الواقعة الثانية من نوعها خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن يبدو أنه لم تشب به النار على النحو المنشود، حسبما ذكرت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء.

وداس رجل على نسخة من القرآن بالمنطقة الخضراء القريبة من السفارة العراقية. وأمام أعين المشاهدين والكاميرات، أضرم اثنان من المحتجين النار في الكتاب المقدس، لكنها لم تشتعل به فعليا، وفقا للوكالة السويدية.

ولم يلحظ أحد في مكان الواقعة احتراق القرآن، لكن صورا أظهرت علامات احتراق بسيطة به.

وكما حدث تماما في الواقعة الأولى، لم يشارك في هذا العمل سوى شخصان، وجرت الواقعة وسط تأمين شديد من رجال الشرطة.

وبحسب الوكالة، كان الرجل الذي أتلف القرآن اليوم الخميس هو نفس الشخص الذي أشعل النار في نسخة للقرآن بالقرب من مسجد ستوكهولم في أواخر يونيو الماضي. وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الرجل من العراق.

من ناحية أخرى، احتشد الكثير من المتظاهرين الرافضين لذلك. وصرخ أحد الأشخاص في أحد الرجلين قائلا: "إنك كلب"

وتتزامن محاولة حرق المصحف مع احتفالات المسلمين بالعام الهجري الجديد أمس الأربعاء. وجرت واقعة يونيو، خلال احتفالات المسلمين بعيد الأضحى.

وتوفر حرية التعبير في السويد حماية للانتقاد الديني. غير أن خبراء قانونيين بالبلاد يقولون إن حرق الكتاب المقدس للمسلمين يمكن أن يُعتبر إهانة لهم. وتؤكد الحكومة السويدية مرارا وتكرارا أن ما يتم السماح به لا يكون دائما أمرا مناسبا.