نتنياهو: ندعم فرنسا في حربها ضد آفة معاداة السامية



تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومة بلاده تنظر بقلق إلى مظاهر معاداة السامية وموجات معاداة السامية التي تجتاح فرنسا.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد "إن الحكومة الإسرائيلية تنظر بقلق إلى مظاهر معاداة السامية وموجات معاداة السامية التي تجتاح فرنسا. نشهد اعتداءات على أهداف يهودية وندين هذه الإعتداءات. نحن ندعم الحكومة الفرنسية في حربها ضد آفة معاداة السامية"،بحسب قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

وأمس السبت، ندد وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير، في بيان باستهداف النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى الهولوكوست في باريس بقوله "إن تخريب النصب التذكاري للهولوكوست في باريس، من قبل مشاغبين معادين للسامية، هو عمل مروع لا يمكن لأي شخص مستنير قبوله. لن نقبل بأي كراهية أو معاداة للسامية ضد اليهود".

كان قد تم تخصيص النصب التذكاري لـ 200000 تم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال والموت النازية من فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية ، بالإضافة إلى الفرنسيين الذين قاتلوا ضد النازيين.

واندلعت أعمال الشغب في المدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا، منذ مقتل شاب يبلغ من العمر17 عاما، برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قبل عدة أيام.

وتواجه الشرطة وخلفها الحكومة الفرنسية أزمة كبيرة إزاء فقدانهم الوسيلة المناسبة والسريعة لتهدئة تلك الغضبة بالرغم من الاعتقالات بالجملة ونشر 45 ألف ضابط مدعومين بمدرعات خفيفة.

وعلى خلفية هذه الأزمة ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لألمانيا ، كان مقررا لها غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.