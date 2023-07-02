إعلان

BBC

دراسة: ارتفاع عدد حالات الانتحار في سنغافورة إلى أعلى مستوى له في أكثر من 20 عاما

10:28 ص الأحد 02 يوليه 2023

سنغافورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

سنغافورة - (د ب أ)

سجلت سنغافورة أعلى معدل انتحار فيها منذ عام 2000، مما يشير إلى ارتفاع في الاضطرابات النفسية الناجمة عن عوامل منها الضغوط الاجتماعية وعدم اليقين الاقتصادي، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "ساماريتنز أوف سنجابور" السنغافورية غير الربحية.

وقالت مؤسسة "ساماريتنز أوف سنجابور"، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن المدينة سجلت ما مجموعه 476 حالة انتحار في عام 2022، مع زيادة ملحوظة بين الشباب وكبار السن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن الانتحار كان السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 29 عاما في البلاد للعام الرابع على التوالي، وهم الذين يشكلون نحو 39٪ من إجمالي الفئة العمرية.

ويبرز ارتفاع الوفيات أهمية قضايا الصحة النفسية والوعي. وحددت منظمة الصحة العالمية هدفا لخفض معدل الانتحار العالمي بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

وتوفي ما يقدر بنحو 703 آلاف شخص عن طريق الانتحار في عام 2019، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.

سوق مصراوى

سنغافورة حالات الانتحار الاضطرابات النفسية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

ليلة خامسة من أعمال الشغب في فرنسا واعتقال أكثر من 420 شخصا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الثانوية العامة..توضيح مهم من التعليم بشأن صور امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين على السوشيال ميديا