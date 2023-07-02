الرئيس المكسيكي يحتفل بالذكرى الخامسة لفوزه في الانتخابات
مكسيكو سيتي - (د ب ا)
احتشد الآلاف من أنصار الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور للاحتفال بالذكرى الخامسة لفوزه في الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أنصار الرئيس احتشدوا في ميدان زوكالو في وسط مدينة مكسيكو سيتي، الذي يتسع لأكثر من 100 ألف شخص، من أجل سماع خطابه أمس السبت. وأحاط بالرئيس أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء الكونجرس ومحافظين من حزبه مورينا.
وتحدث الرئيس عن إنجازته بصفته رئيسا للبلاد، كما أشار إلى معركته ضد الفساد، ومشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل قطار مايا.
وأضاف أن الحكومة تعتزم أن تجعل المكسيك تعتمد على نفسها فيما يتعلق بالوقود وتوقف الاستيراد خلال العام المقبل.
كما أشار الرئيس إلى قوة العملة المحلية أمام الدولار، وقدرة حكومته على السيطرة على التضخم.
وقال اندريس مانويل " حكومتنا أقوى من ذي قبل"
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