فنلندا تغلق قنصلية روسية في رد فعل انتقامي

كوبنهاجن- (د ب أ)

أغلقت فنلندا القنصلية الروسية في مدينة توركو، فى رد فعل انتقامي على قرار روسيا بإغلاق القنصلية الفنلندية في سان بطرسبرج.

وأعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو وحكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو في هلسنكي اليوم الأربعاء، أن ترخيص عمل القنصلية الواقعة جنوبي البلاد سيتم إيقافه اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وأشار نينيستو والحكومة الفنلندية، إلى أنه تم إبلاغ السفير الروسي لدى فنلندا بالفعل بقرار إغلاق القنصلية.

وطردت فنلندا تسعة موظفين بالسفارة الروسية في هلسنكي في يونيو، بتهمة ممارسة نشاطات استخباراتية، ومن ثم أعلنت روسيا في السادس من يوليو أنها ستطرد تسعة دبلوماسيين وتغلق القنصلية العامة الفنلندية في سان بطرسبرج في الأول من أكتوبر.

وألمح نينيستو بالفعل بعد فترة قصيرة أن فنلندا قد تغلق القنصلية العامة الروسية في توركو في رد فعل انتقامي.

يشار إلى أن فنلندا لديها حدود مع روسيا تمتد لنحو 1340 كيلومترا.

وتعهدت عضوة الاتحاد الأوروبي في أقصى الشمال منذ وقت طويل بالتزام الحياد، لكن بعد غزو روسيا لأوكرانيا قبل حوالي 17 شهرا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي ( الناتو ).