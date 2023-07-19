الكنيست الإسرائيلي يحدد الموعد النهائي للتصويت على التعديلات القضائية

(وكالات)

أعلن الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيعقد تصويتاً نهائياً الأسبوع المقبل على مشروع القانون الذي من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا.

ويأتي ذلك، رغم استمرار التظاهرات على التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أشهر، ومعارضة واشنطن للخطوة.