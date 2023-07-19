الكنيست الإسرائيلي يحدد الموعد النهائي للتصويت على التعديلات القضائية
(وكالات)
أعلن الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيعقد تصويتاً نهائياً الأسبوع المقبل على مشروع القانون الذي من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا.
ويأتي ذلك، رغم استمرار التظاهرات على التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أشهر، ومعارضة واشنطن للخطوة.
سوق مصراوى
-
أفضل حوض سباحة قابل للنفخ لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل وسائد داعمة للظهرة والرقبة أثناء القيادة.. بأسعار تبدأ من 95تفاصيل
-
احمي بشرتك من الشمس بصن بلوك بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة كهربائية للرجال لعام 2023 بخصومات حتى 17%تفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل مشروبات الطاقة للحصول على النشاط والحيوية تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: