ألمانيا: انفجار قرب محطة القطارات بهامبورج
هامبورج -( د ب أ)
وقع انفجار في المحيط المباشر لمحطة القطار الرئيسية في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الأربعاء.
وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن الانفجار أدى إلى إصابة رجل في ساقه.
وانتشرت قوات الشرطة والإطفاء في المكان منذ ظهر اليوم، وأضاف المتحدث أنه لا يتوقع مبدئيا أن يكون وراء الانفجار هجوم. وتم إخلاء المنطقة على نطاق واسع في الوقت الراهن.
وقالت الشرطة في هامبورج إنه حدث انفجار لجسم صغير لكنها لم تحدد طبيعته.
وكتبت الشرطة على تويتر عن الانفجار:" في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات تفيد بوجود خطر بالنسبة للسكان"، ورجحت الشرطة أن يكون هناك مشتبهان لاذا بالفرار، وقالت إنها تتوقع أن الرجال (الجانيان والمصاب) يعرفون بعضهم البعض، وناشدت شهود الحادث الإدلاء بإفادتهم.
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