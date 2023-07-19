القوات الروسية تدمر أكبر مستودعات الجيش الأوكراني في خيرسون

موسكو - (د ب أ)



قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، في منشور على قناته في "تليجرام"، إن الجيش الروسي دمر أكبر مستودع للوقود وزيوت التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الخاضع لسيطرتها من مقاطعة خيرسون، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء.

وأوضح سالدو في منشوره أن "مقاتلي مجموعة دنيبر العسكرية دمروا مخزنا للوقود وزيوت التشحيم للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية لفوفو في منطقة بلدية بيريسلاف المحتلة مؤقتا، وكان هذا أكبر مستودع للجيش يوفر الوقود لجميع القوات المعادية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر".

ووفقا له، فإن تدمير البنية التحتية العسكرية للعدو مهمة أساسية ويتم تنفيذها بنجاح.

واختتم سالدو منشوره، قائلا: "لن نسمح لنظام كييف بتخزين الأسلحة والإمدادات التي تسمح له بإلحاق الأذى بنا".

وتسيطر روسيا في الوقت الحالي، على 75% من أراضي مقاطعة خيرسون، بحسب "سبوتنيك"، ولا تزال الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.