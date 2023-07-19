قصف روسي على محطتي حبوب وزيوت نباتية في أوديسا جنوب أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

قالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، عبر فيسبوك، إن روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه جنوب أوكرانيا ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأضافت القيادة أن بعض الصواريخ أصابت محطة حبوب ومحطة زيوت نباتية في أوديسا جنوب أوكرانيا، مما أسفر عن إلحاق الضرر بخزانات ومعدات التحميل ونشوب حريق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية أن صواريخ أخرى أصابت أحد المصانع في منطقة أوديسا وألحقت أضرارا أيضا بمستودعات الألعاب النارية ومخازن التبغ.

كما تم الإعلان عن إصابة عدة أشخاص بجروح جراء سقوط حطام الصواريخ والطائرات المسيرة على مبان سكنية.

وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عبر تليجرام، أن أوكرانيا أسقطت 14 من أصل 31 صاروخا روسيا تم إطلاقها خلال الليل من السفن والقاذفات الاستراتيجية والقاذفات الأرضية، كما أسقطت 23 من أصل 32 طائرة مسيرة.

وكانت روسيا قد قصفت بالفعل أوديسا المطلة على البحر الأسود برشقات جوية أول أمس الاثنين. وأكدت وزارة الدفاع في موسكو في وقت لاحق الهجمات.

وتشن روسيا حربا ضد أوكرانيا المجاورة منذ ما يقرب من 17 شهرا. وكانت المناطق الجنوبية من البحر الأسود، والتي لها أهمية كبيرة لأوكرانيا بسبب البنية التحتية للموانئ، هدفا للقصف الروسي مرارا وتكرارا.

وتم شحن عدة ملايين من الأطنان من المواد الغذائية عبر ميناء أوديسا في الأشهر الماضية كجزء من صفقة الحبوب الدولية.

وانسحبت روسيا أول أمس الاثنين من الصفقة.