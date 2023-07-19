إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق في ميدان للتدريب العسكري القرم

وكالات

اندلع حريق في ميدان للتدريب العسكري صباح الأربعاء في شرق شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا على ما أعلن الحاكم الروسي المحلي ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات لإجلاء أكثر من ألفي مدني، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وأوضح الحاكم سيرغي أكسينوف عبر تلغرام "من المقرر إجلاء سكان أربع مناطق محاذية لميدان التدريب العسكري في منطقة كيروف بما يشمل ألفي شخص".

قال حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا، اليوم الأربعاء، إن حريقا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم. وأضاف الحاكم سيرجي أكسيونوف عبر تطبيق تليجرام أن الحريق أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة.

وكان انفجار هز جسر القرم ليل الاثنين/الثلاثاء، وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنين، واتهمت موسكو كييف بشن الهجوم وتوعد بالرد عليه.