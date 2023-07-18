طيارون بجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنون التوقف عن الخدمة العسكرية

وكالات

أعلن 100 طيار بسلاح الجو الإسرائيلي التوقف عن الخدمة العسكرية، احتجاجا على التعديلات القضائية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق حين هدد الضباط بالتوقف عن الخدمة العسكرية، أنّ هؤلاء الضباط يشغلون مناصب مركزية في مقر العمليات، والذي يعتمد إلى حدٍّ كبير على الوجود المتكرر لأفراد الاحتياط، سواءً بشكل روتيني أو في حالات الطوارئ، ويستعين بخبرتهم الواسعة.