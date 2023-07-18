"الأكياس الكلبية".. مرض خطير يؤدي للوفاة ينتشر في الأردن بسبب الحيوانات الأليفة

وكالات

حذر أطباء في الأردن من خطورة انتشار مرض "المشوكات" أو "الأكياس الكلبية" في البلاد، الذي انتشر خلال الفترة الماضية في الأردن بسبب توسع السكان في تربية الكلاب والقطط.

وأكد خبراء صحيون وأطباء أن مرض "الأكياس الكلبية" الذي تنقله الكلاب والقطط الأليفة، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وقال استشاري جراحة الصدر د. نايف فريوان إن هذا المرض يتنشر في المنطقة العربية عموما، وشرق آسيا وإيران، ودول أخرى، وينتقل عن طريق أكل الكلاب لكبد حيوانات آكلة للعشب، ومصابة بأكياس كلابية، فينتقل الكيس للكلب، ويتحول ما أكله لطفيلي وديدان في بطنه، فتنتج الدودة بيوضا كثيرة يفرزها الكلب عند الإخراج.

ولفت إلى أن فضلات الكلاب قد تكون في البساتين والحقول، ما يلوث الخضروات والفاكهة، فإذا تناولها الإنسان، تدخل الدودة لجسمه وكبده وتبني كيسا، مؤكدا أن نسبة إصابة الكبد تصل لـ70 % والرئة لـ30 % وفي حالات أخرى، يصاب الكبد والرئة معا.

وأكدت وسائل إعلام محلية أردنية، خطورة المرض واحتمالية انتشاره بسبب تزايد تربية الحيوانات كالقطط والكلاب في المنازل وغيرها من الأماكن.

وتحدث استشاري جراحة الصدر الدكتور نايف فريوان، عن طبيعة مرض "الأكياس الكلبية" الذي بدأ في الانتشار في الأردن، موضحًا أن ينتقل عن طريق أكل الكلاب لكبد حيوانات آكلة للعشب، ومصابة بأكياس كلابية، فينتقل الكيس للكلب، ويتحول ما أكله لطفيلي وديدان في بطنه، فتنتج الدودة بيوضا كثيرة يفرزها الكلب عند الإخراج.

وقال إن فضلات الكلاب قد تكون في البساتين والحقول، ما يلوث الخضروات والفاكهة، فإذا تناولها الإنسان، تدخل الدودة لجسمه وكبده وتبني كيسا، مؤكدا أن نسبة إصابة الكبد تصل لـ70% والرئة لـ30% وفي حالات أخرى، يصاب الكبد والرئة معا.

وأضاف فريوان أن أعراض المرض لا تظهر في البداية، بينما يكون الكيس موجودا، ثم يبدأ بالتضخم، فيضغط على الكبد والحجاب الحاجز والرئتين، ما يعرض المصاب للشعور بالألم وضيق النفس، وقد ينفجر الكيس في الجسم، فيتسبب بحساسية عالية قد تؤدي للوفاة.

وبشأن العلاج، بين أنه يقتصر على استئصال الأكياس الكلابية، والتي يمكنها معاودة ظهورها، إلى جانب الحبوب، منوها إلى استيطان المرض في الأردن، لأنها من دول المتوسط، وتنتشر فيها المواشي، وأن غرف عمليات الجراحة العامة أو الصدر في المستشفيات تجري عمليات استئصال لهذه الأكياس اسبوعيا.