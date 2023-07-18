إعلان

BBC

أوكرانيا تدعو دول الجنائية الدولية للامتثال لمذكرة توقيف بوتين

11:31 ص الثلاثاء 18 يوليو 2023
أوكرانيا تدعو دول الجنائية الدولية للامتثال لمذكرة توقيف بوتين

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن أوكرانيا تتعاون بفاعلية مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة "المجرمين الروس"، وتدعو جميع الدول الأعضاء بالمحكمة- 123 دولة- إلى الامتثال لطلب المحكمة بتوقيف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.

وأضاف كوليبا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال مائدة وزارية مستديرة، مخصصة للدور الاستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية في العقد المقبل، "نشهد جميعا الآن أمثلة لا حصر لها من الجرائم التي تقع بشكل مباشر وتقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواجه أوكرانيا أكبر عدوان منذ الحرب العالمية الثانية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكد كوليبا: "تقدر أوكرانيا مشاركة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها الروس في بلادنا".

وقال الوزير: "تسمح العدالة بمنع ارتكاب جرائم في المستقبل، في حين ان الإفلات من العقاب، كما نعلم جميعا، يشجع على ارتكاب الجرائم. وليس لدينا أي حق أخلاقي في السماح بذلك بعد أن عانى آلاف الأوكرانيين الأبرياء من العدوان الروسي. ويجب تقديم جميع المذنبين، دون استثناء، إلى العدالة."

ووصف كوليبا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي توقيف بحق بوتين وبيلوفا على خلفية الاتهام بارتكاب جريمة الحرب تتمثل في الترحيل غير القانوني لأكثر من 19 ألف طفل أوكراني من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى الاتحاد الروسي، بأنه "لحظة فارقة".

وأضاف كوليبا: "ندعو جميع الدول الـ 123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي صادقت على نظام روما الأساسي، إلى الامتثال لطلب المحكمة توقيف بوتين وماريا لفوفا بيلوفا".

سوق مصراوى

أوكرانيا بوتين نيويورك دميترو كوليبا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رسميا.. الصحة تحسم اسم مرض قنا الغامض بعد ظهور التحاليل