روسيا توجه أصابع الاتهام تجاه كييف في الانفجار على جسر القرم

وكالات

اتهمت روسيا رسميا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

وصرحت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم، في بيان أن ما وقع بجسر القرم هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.

وذكرت اللجنة أن الهجوم وقع في تمام الساعة الـ3 فجر مما أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر، مضيفة أنه تم رفع قضية جنائية على خلفية الحادث.

وأعلنت اللجنة أن الهجوم الذي تتهم فيه أوكرانيا، أسفر عن تضرر أحد أقسام جسر القرم، وقتل مدنيان هما رجل وامرأة كانا على متن سيارة تمر عبر الجسر، وإصابة ابنتهما القاصر.

وأضاف البيان أن المحققين يعملون على تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.