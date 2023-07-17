حريق في مطار كاتانيا الإيطالي وتعليق الرحلات الجوية حتى الأربعاء

روما - (د ب أ)

جرى تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار كاتانيا في جنوب إيطاليا، حتى بعد غد الأربعاء، إثر اندلاع حريق ليلة أمس الأحد.

وقالت شركة "ساك"، التي تدير مطار فنتشنزو بيليني الدولي، إنه سيتم تعليق الرحلات حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، بسبب "اندلاع حريق في المطار".

وكانت الشركة أعلنت في البداية تعليق الرحلات الجوية حتى صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الايطالية أن رجال الإطفاء قالوا إن الوضع "حساس وصعب".

وأضافت أنه تم استدعاء رجال الإطفاء أولا إلى المطار الواقع على الساحل الشرقي لصقلية، في حوالي الساعة 1130 مساء الأحد.

وبحسب المطار، فلم يصب أحد في الحادث. وجاء في منشور ورد على صفحة المطار على موقع "تويتر": "نشكر رجال الإطفاء والهيئات الحكومية وأول المستجيبين والاتصال بين مسؤولي المطار، على الاستجابة السريعة".

جدير بالذكر أن شهر مايو الماضي، شهد مرور أكثر من مليون مسافر عبر مطار كاتانيا، بحسب ما ورد في بيانات صادرة عن الرابطة الإيطالية للمطارات، "أسيروبورتي".