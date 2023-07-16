الاستخبارات البريطانية: الأجهزة الأمنية الروسية دخلت فترة من الارتباك بعد تمرد فاجنر

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الاحد، بأن الأجهزة الأمنية الروسية دخلت فترة من الارتباك والمفاوضات، بعد تمرد مجموعة فاجنر في 24 من يونيو الماضي، مضيفا أنه ثمة ترتيبات مؤقتة لمستقبل المجموعة، بدأت تتشكل في الأيام الأخيرة.

وذكر التقييم المنشور على تويتر، أنه في 12 من يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فاجنر سلمت 2000 قطعة من المعدات العسكرية، تشمل الدبابات. واعتبارا من 15 من يوليو، وصلت مجموعة صغيرة على الأقل من عناصر فاجنر إلى معسكر في بيلاروس.

وفي الوقت نفسه، استأنفت بعض مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بفاجنر أنشطتها، مع التركيز على تسليط الضوء على أنشطة المجموعة في أفريقيا.

ومن المحتمل، بناء على التصريحات الأخيرة للمسؤولين الروس، أن تكون الدولة مستعدة لقبول تطلعات فاجنر للحفاظ على تواجدها الواسع في القارة.