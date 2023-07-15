الجيش السوداني: "الميليشيا المتمردة" تستهدف مستشفى عسكري بأم درمان بطائرة مسيرة

الخرطوم - (د ب ا)

اتهمت القوات المسلحة السودانية اليوم السبت"الميليشيا المتمردة بمواصلة نهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع أعراف الحرب، باستهداف مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان، اليوم بطائرة مسيرة، مما تسبب في استشهاد خمسة من المرضى وإصابة اثنين وعشرين معظمهم من المدنيين".

ويستخدم الجيش السودانى مصطلح" الميليشيات المتمردة" في وصف قوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو حميدتي.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة في صفحته على فيسبوك اليوم أن" المليشيات استهدفت المستشفى بالهجوم المسير على مرات متتالية إمعانا في الاستهداف".

وأضاف: "أن قسم الطوارئ بمستشفى السلاح الطبي يستقبل جميع حالات الطوارئ لكل فئات الشعب من المدنيين والعسكريين على السواء، وقد درج على تقديم هذه الخدمة منذ تأسيسه".