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السعودية ترحب بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر

08:08 م السبت 15 يوليه 2023
السعودية ترحب بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر

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الرياض - (د ب أ)

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن ترحيبها بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر أمس الأول الخميس.

وأعربت المملكة عن ترحيبها بتضافر وتكامل الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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