الخارجية الألمانية تحذر من المساس بأموال الدعم الاجتماعي لمساعدة أوكرانيا

برلين- (د ب أ)

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية آنا لينا بيربوك، من المساس بأموال الإعانات الاجتماعية من أجل توفير مخصصات لدعم أوكرانيا.

وقالت الوزيرة في مقابلة مشتركة مع بطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو في تصريحات لصحف "بيلد" و "فيلت" و "بوليتيكو" مساء أمس الجمعة: "لن يفيد ذلك أي شخص هنا في ألمانيا لديه قليل من المال، كما سيكون ذلك استهزاء بشعب أوكرانيا".

وعلى خلفية إقرار الحكومة الألمانية حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، بينما لا تعرف العديد من العائلات في ألمانيا ما إذا كان بإمكانها قضاء عطلة صيفية هذا العام بسبب ارتفاع معدل التضخم، قالت بيربوك إن ذلك "مؤلم بالنسبة لي بالطبع".

وأكدت الوزيرة في المقابل: "بالنسبة لي، ليس هناك علاقة بين الأمرين"، مضيفة أنه لمجرد أن "الحرب العدوانية الروسية الوحشية" تركت بصماتها على ألمانيا، فهذا لا يعني "البدء في غض الطرف عما يحدث في أوكرانيا"، موضحة أن الحرب ليست فقط سبب الوفيات في أوكرانيا، ولكنها أيضا سبب الركود في أوروبا، وأضافت: "أقول لكل من يطالب الآن بفعل شيء ما لمواجهة التضخم: لهذا السبب يجب أن تتوقف هذه الحرب العدوانية الروسية الوحشية".

ومن ناحية أخرى، أعربت بيربوك عن قلقها إزاء عمليات زرع الألغام واسعة النطاق التي تقوم بها روسيا في منطقة الحرب الأوكرانية، وقالت: "لا يمكن تصديق مساحات التلغيم التي تمت في المنطقة... يعني هذا أننا بحاجة إلى مواد تعبر فوق حزام الألغام هذا حتى يمكن تحرير الأشخاص المحاصرون بداخله"، وأشارت إلى أنه تُجرى الآن محادثات سرية لمعرفة التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حل هذه المشكلة.