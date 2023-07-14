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اتحاد المحامين العرب يشيد بقمة جوار السودان التي استضافتها مصر

12:56 م الجمعة 14 يوليو 2023
اتحاد المحامين العرب يشيد بقمة جوار السودان التي استضافتها مصر

قمة دول جوار السودان

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أ ش أ

أشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، بمؤتمر قمة دول جوار السودان الذي استضافته مصر في وقت يعاني فيه الشعب السوداني أشد المعاناة الإنسانية نتيجة الحرب الدائرة التي فشلت كل المساعي في إيقافها.

وأثنى بنعيسى - في بيان اليوم - على مخرجات القمة التي راعت سيادة السودان وأمنه ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار.

وثمن بنعيسى دور مصر؛ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وحرصها على التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في السودان منذ بدايتها؛ ودعوتها لرؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، إلى قمة جوار السودان وحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية التوصل إلى حل ومعالجة فعالة للأزمة السودانية.

ودعا الأمين العام كافة الأطراف في السودان إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار؛ حفاظا على الأرواح ودماء أبناء الوطن الواحد، والاستجابة لمخرجات قمة دول جوار السودان، مجددا تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم لأمن السودان ووحدته واستقراره.

هذا المحتوى من

Asha

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