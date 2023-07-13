رئيس إريتريا : نرفض أي تدخل خارجي في السودان

القاهرة - ( د ب أ )

دعا الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، اليوم الخميس، إلى احترام استقلال وسيادة السودان ومنع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني.

وقال أفورقي، في كلمة خلال مؤتمر دول جوار السودان المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة ، إن "الشعب السوداني سيكون له الكلمة الأخيرة في حل الأزمة" ، مؤكدا أن هذه القمة تعتبر فرصة سانحة لشعب السودان لإيجاد مخرجًا للأزمة.

وأوضح أن عقد هذه القمة خطوة أولى فى رحلة طويلة ، مشددا على أنه لا يوجد مبرر للحرب فى السودان.

وأكد أن "بلاده ترفض أي تدخل خارجي في السودان تحت أي مُسمى، ومستعدون لدعم السودان بكل الطرق" ، مطالبا بـ "إعطاء فرصة للشعب السوداني لإنهاء الحرب وتحديد مستقبله.

وانطلقت اليوم أعمال مؤتمر قمة "دول جوار السودان" لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.