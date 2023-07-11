ترامب: بايدن يجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة بسبب الذخائر العنقودية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا يجر واشنطن إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب: "لا ينبغي لـ بايدن أن يجرنا أكثر إلى الحرب العالمية الثالثة بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، وعليه أن يحاول إنهاء الحرب ووقف الموت والدمار المروعين اللذين تسببت فيهما إدارة غير كفؤة".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن الذخائر العنقودية التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف ستقتل وتشوه الأوكرانيين أنفسهم لعقود قادمة.

وأضاف أن"حجة واشنطن بشأن قرار إرسال هذا النوع من الأسلحة بسبب عدم وجود ذخيرة أخرى من الدول تؤكد فقط الحاجة إلى وقف تصعيد عاجل للصراع في أوكرانيا".

وأشار ترامب إلى أن "بايدن ينشر معلومات سرية، ويتحدث عن انخفاض مخزونات الذخيرة من الولايات المتحدة نفسها".

وقال الرئيس الأمريكي السابق: "هذا يعني بالتأكيد أنه لا ينبغي لنا إرسال آخر إمداداتنا إلى أوكرانيا في وقت تقل فيه ترساناتنا الخاصة بشكل كبير"، مشددًا على أن سياسة بايدن المتمثلة في "حرب لا نهاية لها في أوكرانيا" قد أضعفت الولايات المتحدة بشكل كبير.