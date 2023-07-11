وزير الدفاع الوطني اللبناني: إسرائيل تهدد الاستقرار على الحدود الجنوبية

بيروت - (د ب أ)

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم ، اليوم الثلاثاء، أن "ما تقوم به إسرائيل يشكل انتهاكاً فاضحاً للقرارات الدولية واستمراراً للعدوانية الإسرائيلية في استباحة سيادتنا وحقوقنا، ما يهدد الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية".

وقال الوزير سليم، خلال لقائه السفير الياباني في لبنان ماجوشي ماسايوكي، إن "الجيش يقوم بواجبه كاملاً في الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل".

وأبدى السفير الياباني "قلقه من التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية"، مؤكّداً "أهمية الاستقرار في لبنان لما له من انعكاس على الوضع في الشرق الأوسط ككل".

ولفت إلى "ما توليه بلاده من أهمية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات"، مشيراً إلى "العلاقات التاريخية بين لبنان واليابان".

ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، "جرى خلال اللقاء بحث في آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين".

يذكر أن إسرائيل قامت قبل أيام بفرض سيطرتها على كامل بلدة الغجر، وبنت جداراً اسمنتياً حول كامل البلدة من ضمنها الجزء الشمالي اللبناني من القرية ، ودعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل للعودة عن خطواتها الاستفزازية.