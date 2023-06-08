صحيفة إيطالية تكشف أسرار "كارثة عملاء الموساد" وزيارات نتنياهو السرية

(وكالات)

لا تزال "كارثة العملاء" كما تسميها الصحافة الإسرائيلية تكشف المزيد من الأسرار الكامنة خلف ما حصل في غرق ضابط جهاز الموساد في إيطاليا.

وقالت صحيفة "corriere" الإيطالية إن مطعم "Il Verbano" المرموق على جزيرة في بحيرة ماجوري الذي استضاف غداء نهاية المهمة لعملاء الموساد مع زملائهم الإيطاليين يوم 28 مايو قبل ساعات من كارثة انقلاب القارب الذي كان على متنه 13 من أعضاء الموساد و8 عملاء إيطاليين، يرتاده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سرا.

والمطعم يقع في جزيرة Fishermen's Island بجانب الشاطئ الشرقي لبحيرة ماجوري شمال إيطاليا قرب الحدود مع سويسرا.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو كان يصل بطائرة هليكوبتر بعد فحصه واعتماده من قبل الغواصين، ويتوقف هناك لتناول الطعام دون الإقامة في الفندق الفخم المجاور.

وأفادت بأن نتنياهو زار المطعم عدة مرات وكان من بين الضيوف "السريين".

وأوضحت أنه يبدو أن الـ21 جاسوسا إسرائيليا وإيطاليا أتوا للمطعم في سياق عملياتي، للإشارة إلى "ناجح استكمال عملية لم تكشف تفاصيلها".

وأشارت إلى أن المنطقة التي يوجد فيها المطعم، تحظى بشعبية لدى العديد من السياح الإسرائيليين.

وبينت أنه وفي الأيام الأخيرة، أفادت الأنباء بأن أفراد الموساد كانوا في عملية تهدف لمنع وصول التكنولوجيا النووية إلى إيران، ويبدو أن العملية انتهت بنجاح قبل وقوع كارثة الغرق.

واعترفت السلطات الإسرائيلية رسميا بمقتل أحد ضباط الموساد في حادث غرق قارب سياحي بقرية إيطالية.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم 31 مايو: "وصل نعش متقاعد الموساد الذي قتل في مأساة القوارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، في بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا، إلى إسرائيل صباح اليوم".

وأضاف البيان: "بسبب خدمته في الوكالة، لا توجد تفاصيل أخرى متاحة".