إنقاذ 58 مهاجرا غربي تركيا
أنقرة - (د ب أ)
أنقذت السلطات التركية 58 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية أيدن غربي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاربعاء.
وجاء في بيان نشرته قيادة خفر السواحل على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن فرقها تلقت بلاغا يفيد بوجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على متن قارب مطاطي قبالة قضاء قوش أداسي في أيدن.
وأضاف البيان أن الفرق توجهت على الفور إلى المنطقة لإنقاذ 58 مهاجرا غير شرعي، دفعت اليونان بقاربهم نحو المياه الإقليمية التركية.
وأحيل المهاجرون الأجانب إلى مديرية الهجرة في ولاية أيدن بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم.
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