برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بعد تدمير سد كاخوفكا
برلين - (د ب أ):
حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من حدوث تداعيات مدمرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون الجوع على مستوى العالم جراء تدمير سد كاخوفكا الأوكراني.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مدير مكتب البرنامج في العاصمة الألمانية برلين مارتين فريك اليوم الأربعاء إن "الفيضانات العارمة ستقضي على الحبوب المزروعة حديثا وبالتالي ستقضي على آمال 345 مليون شخص يعانون الجوع في كل أنحاء العالم، والذين تعتبر الحبوب القادمة من أوكرانيا بمثابة إنقاذ لحياتهم".
ووفقا للتقديرات الأولية، تتوقع وزارة الزراعة الأوكرانية بعد تدمير السد الواقع في جنوب أوكرانيا أن تغمر المياه نحو 10000 هكتار من الأراضي الزراعية على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.
وذكرت الوزارة على صفحتها الإلكترونية مساء أمس الثلاثاء أن من المتوقع غمر أضعاف هذه المساحة في المنطقة الواقعة على الضفة الجنوبية للنهر والتي تحتلها قوات روسية.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتدمير السد، ويصف كل جانب ما حدث بأنه "هجوم إرهابي" وكارثة غير مسبوقة بالنسبة للبيئة.
وأضاف فريك أن " أسعار السوق العالمية بالنسبة لمواد الغذاء وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أعوام"، وطالب بألا يكون تدمير السد مدعاة لمزيد من انفجارات الأسعار " فلم يعد في مقدورنا تحمل المزيد من المعاناة".
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