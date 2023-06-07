أوكرانيا: حقول خيرسون ستصبح صحراء بعد تدمير سد كاخوفكا

لندن - (د ب ا)

بعد تدمير سد مهم على نهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا، قالت وزارة الزراعة أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن تغمر المياه نحو 10 آلاف هيكتار من الأراضي الزراعية في منطقة خيرسون، وفقا للتقديرات الأولية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنه كان من المتوقع أن يكون فيضان المياه أكثر سوءا على الضفة الجنوبية للنهر. ومن المقرر أن يتم إصدار معلومات مفصلة خلال الأيام المقبلة عندما يصبح لدى الوزارة صورة أكثر وضوحا للوضع.

وقالت الوزارة " علاوة على ذلك، فإن كارثة تدمير السد سوف تعرقل وصول المياه إلى 31 شبكة لري الحقول في مناطق دينبروبيتروفسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأضافت الوزارة " تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية سوف يعني أن الحقول بجنوب أوكرانيا سوف تتحول لصحراء مطلع العام المقبل".

كما قد تتضرر إمدادات مياه الشرب في المنطقة المأهولة بالسكان. وبالإضافة لذلك، قالت وزارة الزراعة إنها تتوقع تداعيات سلبية على مصائد الأسماك.

وكان قد تم تدمير السد أمس الثلاثاء في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا. واتهم الكرملين كييف بتدمير السد. في حين تعتقد أوكرانيا والكثير من المراقبين الدوليين أن روسيا هي التي فجرت السد من أجل عرقلة الهجوم الأوكراني المضاد.