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BBC

نجل القذافي يُضرب عن الطعام احتجاجا على احتجازه في لبنان دون محاكمة

04:01 م الإثنين 05 يونيو 2023
نجل القذافي يُضرب عن الطعام احتجاجا على احتجازه في لبنان دون محاكمة

نجل القذافي يضرب عن الطعام احتجاجا على احتجازه في

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(بي بي سي)

تفيد التقارير الواردة من لبنان بأن أحد أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه في لبنان.

وهانيبال القذافي محتجز في لبنان منذ أكثر من 8 سنوات بعد أن اختطفه مسلحون لبنانيون من سوريا التي لجأ إليها بعد الإطاحة بوالده من الحكم ووفاته لاحقا.

واحتجزت السلطات اللبنانية هانيبال منذ ذلك الحين في سجن في بيروت دون محاكمة.

وكان مسلحون لبنانيون اختطفوا هانيبال، مطالبين بمعلومات عن مصير الداعية اللبناني البارز موسى الصدر، الذي فقد في ليبيا قبل 45 عاما.

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