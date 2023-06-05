نجل القذافي يُضرب عن الطعام احتجاجا على احتجازه في لبنان دون محاكمة
(بي بي سي)
تفيد التقارير الواردة من لبنان بأن أحد أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه في لبنان.
وهانيبال القذافي محتجز في لبنان منذ أكثر من 8 سنوات بعد أن اختطفه مسلحون لبنانيون من سوريا التي لجأ إليها بعد الإطاحة بوالده من الحكم ووفاته لاحقا.
واحتجزت السلطات اللبنانية هانيبال منذ ذلك الحين في سجن في بيروت دون محاكمة.
وكان مسلحون لبنانيون اختطفوا هانيبال، مطالبين بمعلومات عن مصير الداعية اللبناني البارز موسى الصدر، الذي فقد في ليبيا قبل 45 عاما.
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