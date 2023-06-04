حادث قطار الهند.. دعوات لإقالة الحكومة

(بي بي سي):

انطلقت دعوات في الهند لاستقالة الحكومة ومسؤولي السكك الحديدية بعد حادث تصادم قطارات مدمر في ولاية أوديشا بشرق الهند يوم الجمعة.

وتم فتح تحقيقين منفصلين في الحادث الذي أودى بحياة ما يقرب من ثلاثمائة شخص.

وقال وزير السكك الحديدية ، أشويني فايشناو ، إن هذه التحقيقات ستحدد ما إذا كان خطأ تقني مرتبط بالإشارة أو خطأ بشري أو أسباب أخرى محتملة هي المسؤولة عن اصطدام قطار ركاب فائق السرعة بقطار شحن ثابت.

وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بفرض عقوبات صارمة على المسؤولين عن الحادث.