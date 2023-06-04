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BBC

إجلاء آخر تشيكيين تقطعت بهما السبل في السودان

11:28 ص الأحد 04 يونيو 2023
إجلاء آخر تشيكيين تقطعت بهما السبل في السودان

يان ليبافسكي وزير الخارجية التشيكي

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براغ - (د ب أ):

قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، على موقع تويتر، إن آخر مواطنين تشيكيين تقطعت بهما السبل في السودان الذي مزقته الحرب، قد تم إجلاؤهما بنجاح بمساعدة تركيا.

وأفاد موقع "راديو براغ إنترناشونال" الالكتروني التشيكي، اليوم الاحد، بأن الرجلين التشيكيين اللذين تم نقلهما إلى بر الأمان، يعملان تقنيان، وكانا قد سافرا إلى جنوب السودان لصيانة محركات الديزل في محطة نيالا لتوليد الكهرباء.

وكان من المقرر أن يستمر عملهما هناك لمدة شهرين، وتقطعت بهما السبل في البلاد.

جدير بالذكر أن القتال العنيف بين الجيش والمتمردين من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، اندلع في منتصف نيسان/أبريل، ثم قامت الحكومات الأجنبية سريعا بإجلاء مواطنيها من البلاد.

وكان قد جرى في وقت سابق إجلاء ثلاثة تشيكيين بمساعدة ألمانيا.

وأدى القتال إلى نزوح ما يقرب من 4ر1 مليون شخص من ديارهم.

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