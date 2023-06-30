"السيادة السوداني": البرهان يعتزم المشاركة في القمة الروسية الأفريقية

وكالات

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، يعتزم المشاركة في القمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها في مدينة سان بطرسبرج الشهر المقبل.

وردا على سؤال في هذا الصدد قال عقار: رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد عبد الفتاح البرهان سيحضر القمة الروسية الأفريقية، وفقًا لما نشرته وكالة تاس الروسية.

وعُقدت القمة الروسية الأفريقية الأولى في مدينة سوتشي في عام 2019، وكان شعارها من أجل السلام والأمن والتنمية، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء وقادة الدول الأفريقية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عقار، أن الوفد السوداني في اجتماع أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف طلب من روسيا المساعدة في حل النزاع، قائلًا: إن وفد السودان في الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، طلب مساعدة روسيا في إنهاء الحرب السودانية، كما أطلعنا وزير الخارجية الروسي على خريطة الطريق لحل الأزمة السودانية.