المدينة المنورة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطرق اكتمال جاهزية كافة طرق المدينة المنورة استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم؛ حيث أعلنت الهيئة عن تنفيذ منظومة النقل للعديد من الأعمال التي تضمن سلامة وجودة وجاهزية شبكة طرق المدينة المنورة.

ومن الأعمال المنفذة إصلاح الطبقة الاسفلتية بحوالي 405 كم، بالإضافة إلى تنفيذ دهانات الطرق بحوالي 514 كم، كما تم إصلاح فواصل التمدد بحوالي 5 آلاف متر طولي، مع تنفيذ الحواجز المعدنية بحوالي 33 ألف متر طولي.

كما تنفيذ الحواجز الخرسانية بحوالي 135 ألف متر طولي، مع تنفيذ السياج عالي الشد بحوالي 38 ألف متر طولي، كما تم العمل على إصلاح 36 تقاطع، بالإضافة إلى معالجة 31 موقع من النقاط السوداء.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت ومنذُ وقت مبكر برفع مستوى الجاهزية عبر شبكة الطرق، من خلال مسح كافة الطرق من 8 منافذ حدودية حتى الوصول للمشاعر المقدسة، كما تم صيانة أكثر من 7400 كم من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.