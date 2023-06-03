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BBC

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب وسط تركيا

11:22 م السبت 03 يونيو 2023
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب وسط تركيا

مقياس ريختر

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أنقرة - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات، اليوم السبت، ولاية سيواس وسط تركيا.

وذكرت إداة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع في منطقة أولاش على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض، وفقا لقناة الأناضول للأنباء.

وفي تصريح للأناضول، قال قائمقام أولاش، سلجوق باش، إن السلطات لم تتلق بعد بلاغا عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وأكد أن فرق الإطفاء والبحث والإنقاذ على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طارئ، بالتزامن مع مواصلة المسح بالمنطقة لتحري وقوع أضرار من عدمه.

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