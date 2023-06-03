تركيا تنشر كتيبة كوماندوز في كوسوفو بناء على طلب الناتو
واشنطن- (د ب أ)
تعتزم تركيا نشر كتيبة كوماندوز في كوسوفو بناء على طلب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم السبت.
ويسعى التحالف العسكري لنشر قوات إضافية بعد إصابة 30 من قوات حفظ السلام هذا الأسبوع في أسوأ اشتباكات منذ عشر سنوات في شمال كوسوفو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت الوزارة، إنه من المقرر نشر الكتيبة التركية من لواء مشاة ميكانيكي، تم تعيينه سابقا في قوة الاحتياط العملياتية لغرب البلقان، يومي الأحد والاثنين.
وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع إن الهجمات ضد قوة حفظ السلام التي يقودها الحلف في كوسوفو "غير مقبولة ويجب أن تتوقف".
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