العراق يوصي بعدم ذبح الأضاحي بالمنازل.. لهذا السبب
بغداد - (د ب أ):
أوصت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، بعدم ذبح الأضاحي بالمنازل، لمواجهة الحمى النزفية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن وزير الصحة صالح الحسناوي قوله إن "العراق لا يزال يسجل بعض الإصابات بالحمى النزفية"، مؤكداً، أن "السيطرة على المرض أصبح أفضل بكثير من الفترة السابقة".
ودعا الحسناوي "المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند ذبح المواشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعدم إجراء عمليات الجزارة في البيوت"، مهيباً بـ "الجزارين والعاملين في محالّ القصابة إلى الالتزام بالمعايير الصحية من ارتداء الكفوف والملابس الواقية وغسل المكان من مخلفات الحيوانات".
وشدد على "ربَّات البيوت الالتزام بالتعليمات الصحية عند التعامل مع اللحوم من خلال ارتداء الكفوف وتعقيم المواد التي تستخدم في تقطيع اللحوم بصورة عامة".
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