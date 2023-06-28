أمريكي محكوم عليه بالإعدام يضرب محاميه في المحكمة (فيديو)
(وكالات):
هاجم أمريكي محكوم عليه بالإعدام بتهمة القتل، محاميه داخل قاعة المحكمة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ووقع الحادث يوم الاثنين، حيث حاول المحامي كيفن شيرلي أن يتحدث مع موكله جوزيف زيلر، الذي هاجمه وضربه بالكوع، فتدخل الشرطيان الموجودان في القاعة، وطرحاه أرضا.
وجدير بالذكر أن حكمين بالإعدام صدرا بحق جوزيف زيلر (61 عاما) لاغتصابه وقتله طفلة بالغة 11 عاما من العمر وجليستها في عام 1990.
وكانت جلسة المحكمة تنظر في طلبه لإعادة المحاكمة، لكن القاضي رفض الطلب.
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