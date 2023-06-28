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BBC

أمريكي محكوم عليه بالإعدام يضرب محاميه في المحكمة (فيديو)

12:49 م الأربعاء 28 يونيو 2023

محكوم عليه بالإعدام يهاجم محاميه

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(وكالات):

هاجم أمريكي محكوم عليه بالإعدام بتهمة القتل، محاميه داخل قاعة المحكمة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووقع الحادث يوم الاثنين، حيث حاول المحامي كيفن شيرلي أن يتحدث مع موكله جوزيف زيلر، الذي هاجمه وضربه بالكوع، فتدخل الشرطيان الموجودان في القاعة، وطرحاه أرضا.

وجدير بالذكر أن حكمين بالإعدام صدرا بحق جوزيف زيلر (61 عاما) لاغتصابه وقتله طفلة بالغة 11 عاما من العمر وجليستها في عام 1990.

وكانت جلسة المحكمة تنظر في طلبه لإعادة المحاكمة، لكن القاضي رفض الطلب.

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