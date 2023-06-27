بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدّوا واجبهم بشرف

وكالات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برجال الأمن والجيش الروسي الذين تصدوا للتمرد المسلح الذي حاولت تنفيذه مجموعة "فاغنر" في الـ24 من يونيو الحالي.

واعتبر بوتين في مراسم تكريم من ساهموا في إحباط التمرّد المسلح أن "الطيارين الذين لقوا حتفهم أثناء تصديهم لـ"فاغنر" أدوا واجبهم بشرف"، معلنا الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواحهم.

وأكد الرئيس الروسي أن "الجيش والشعب لم يكونا مع المتمردين"، وأن القيادة الروسية لم تضطر خلال تصديها لمحاولة التمرد لاستخدام الوحدات المشاركة في العملية العسكرية، معتبرا أن الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن ضمنت عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأن "المدافعين الحقيقيين في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي كان لها أن تثير الفوضى".

وتوجه بوتين بالشكر إلى جميع أفراد القوات المسلحة الروسية وأجهزة الأمن على "شجاعتهم وبسالتهم وولائهم للشعب الروسي".

وقال بوتين مخاطبا إياهم: "تصميمكم وشجاعتكم في تعزيز تماسك المجتمع كان لهما دور حاسم في إحباط التمرد ومنع وقوع إصابات بين المدنيين.. في المواقف الصعبة، تصرفتم بتنسيق ووضوح، وأثبتّم ولاءكم الحقيقي لشعب روسيا وللقسم العسكري، وأظهرتم المسؤولية حول مصير الوطن ومستقبله".